Feuerwehr Salzgitter rettet Entenküken aus Salgenteich

Salzgitter-Bad. Die Feuerwehrleute der Wache 2 in Salzgitter haben ein in Not geratenes Entenküken aus einem vergitterten Ablauf des Salgenteiches gerettet.

Der Notruf sei am Montag gegen 19 Uhr eingegangen. Nach dem Öffnen des Einstieges sei eine Feuerwehrfrau in Wathose ins Wasser gestiegen, um das Küken in einer Transportbox zu fangen. Dem Tier sei dies jedoch nicht geheuer gewesen. Es sei, so heißt es in der Mitteilung, in die Abwasserrohrleitung geflüchtet.

Nach einigen Versuchen sei es den mittlerweile zwei Feuerwehrleuten, die ins Wasser und die Rohrleitung gestiegen seien, gelungen, das Entenküken zu packen und in die Box zu setzen. „Die Familienzusammenführung ging dann im Teichwasser problemlos vonstatten“, heißt es in der Mitteilung abschließend.