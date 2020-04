Amtsgericht Salzgitter hat neuen Direktor

Salzgitter. Frank im Sande tritt die Nachfolge von Eckart Müller-Zitzke an. Der 49-Jährige kommt von der Braunschweiger Generalstaatsanwaltschaft.

Frank im Sande heißt der neue Direktor des Amtsgerichts Salzgitter. Er tritt die Nachfolge von Eckart Müller-Zitzke an, der im September 2019 als Vizepräsident zum Landgericht Braunschweig wechselte. Die Präsidentin des Landgerichts Frau Moll-Vogel händigte im Sande die Ernennungsurkunde aus und erklärte: „Ich freue mich sehr, dass wir mit ihm einen vor allem im Strafrecht aber auch in der Verwaltung einer Justizbehörde erfahrenen Juristen als Direktor gewinnen konnten.“ Zugleich bedankte sie sich bei Renate Löffler, die als stellvertretenden Direktorin in den vergangenen Monaten die Leitungsfunktion übernommen hatte.

