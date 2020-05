Unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 12.45 und 21.45 Uhr auf einem Garagenhof Graffiti gesprüht. Wie die Polizei mitteilte, haben sie sowohl an der Außen- und Innenwand einer Garage jeweils einen TAG, also den geschriebenen Namen des Urhebers, hinterlassen. Zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 12 Uhr am Freitag kam es zu drei weiteren ähnlichen Sachbeschädigungen im Stadtteil. Malträtiert wurden ein Schild auf dem Parkplatz eines Wohnkomplexes in der Straße Lustgarten, ein Stromverteilerkasten in der Straße Am Dorfrand sowie ein Hinweisschild an der Straße Vor der Burg. Auch hier waren nach Angaben der Polizei fußballbezogene TAGs zu sehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gebhardshagen zu melden.