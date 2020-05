Weiterer Corona-Toter in Salzgitter – Gesamtzahl nun bei sieben

Die Stadt Salzgitter hat den nächsten Toten zu beklagen, der im Zusammenhang mit dem neuartigen Covid19-Virus starb. Darüber informiert die städtische Pressestelle in einer Mitteilung.

Der Verstorbene war 59 Jahre alt. Nach Auskunft der Stadt litt er an Vorerkrankungen. Die Zahl der Menschen, die in Salzgitter im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben sind, ist damit auf sieben gestiegen. Die Zahl der nachgewiesenen Covid19- Infektionen beträgt mit heutigem Stand 137.

Insgesamt 114 Personen sind nicht mehr infektiös, sodass in Salzgitter am heutigen Montag 23 akut an Covid19 Erkrankte zu verzeichnen sind. 184 Krankheitsverdächtige, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter, befinden sich gegenwärtig in häuslicher Isolation, in 1094 Fällen wurde die angeordnete Quarantäne aufgehoben. In den zurückliegenden sieben Tagen wurden der Statistik des Gesundheitsamtes folgend sechs neue Fälle pro 100.000 Einwohner gemeldet.

