Die Stadt Salzgitter pflanzt den Baum des Jahres 2020

Die Robinie ist der Baum des Jahres. Sie wurde von Mitarbeitern des Städtischen Regiebetriebes (SRB) unterhalb des Plantagenweges in Gebhardshagen gepflanzt. Das berichtet die Verwaltung. Aufgrund der Corona-Pandemie musste demnach in diesem Jahr die Pflanzung ohne Mithilfe der Ortsbürgermeisterin Annegrit Grabb stattfinden.

1601 erstmals verwendet

Der von der Dr.-Silvius-Wodarz-Stiftung ausgesuchte Baum ist in diesem Jahr die Robinie (Robinia pseudoacacia). Der in Nordamerika beheimatete Baum wurde 1601 in Paris als Parkbaum erstmals verwendet. Heute ist die Robinie weltweit eine der am meisten gepflanzten Baumarten, so die Stadt weiter.

Interessant zur Verarbeitung

Als Pionierbaumart ist die Robinie eine Meisterin im Besiedeln neuer und unwirtlicher Lebensräume. Der Baum ist trockenheitsresistent und verträgt schwierige Bodenverhältnisse. Das schnelle Wachstum und das harte Holz machten die Robinie schnell für die Forst- und Holzwirtschaft interessant. Häufig findet das Holz Verwendung auf Kinderspielplätzen zur Konstruktion von Spielgeräten.