Johanniter sorgen in Salzgitter für Hygiene

Hygiene – hier in einem Frisörsalon – ist in Corona-Zeiten wichtiger denn je. Die Johanniter zeigen, wie es richtig gemacht wird.

Salzgitter. Die Hilfsorganisation berät in Salzgitter bei der Umsetzung von Corona-Schutzkonzepten. Dafür werden individuelle Schulungen angeboten.

Wie können Geschäfte, Lokale, Vereine, Fitnessstudios, Schulen und Kindergärten ein gesetzeskonformes Hygienekonzept umsetzen? Die behördlichen Forderungen nach Einweisungen von Personal stellen viele Betreiber und Verantwortliche nach der Lockerung der Corona-Vorgaben vor Herausforderungen. Deshalb haben die Johanniter in Salzgitter ein Corona-Schutzkonzept entwickelt, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Johanniter möchten ihr Expertenwissen – auch in Schulungen – weitergeben.

Susanne Bomnüter, Desinfektorin bei den Johannitern, unterstützt bei der Wiedereröffnung mit einem individuellen Hygieneplan, beantwortet Fragen zu individuellen Rahmenbedingungen der Betriebsstätte, hilft bei der Umsetzung der rechtlichen Verordnungen und bietet individuelle Online-Schulungen zum Umgang mit Kunden und Verhaltensregeln an. „Masken, Einmalhandschuhe, Abstandhalter, Desinfektionsmittel – damit allein ist es nicht getan. Alles muss individuell betrachtet und geschaut werden, wie geforderte Standards umgesetzt werden können“, sagt Bomnüter.

Die Bedingungen in den Einrichtungen seien höchst unterschiedlich. „Es ist notwendig, konkret hinzuschauen, um Lücken oder Hindernisse zu erkennen. Wir analysieren Abläufe und geben konkrete Umsetzungshinweise für mehr Handlungssicherheit“, erläutert Bomnüter.

Das Corona-Schutzkonzept der Johanniter ist in unterschiedlichen Varianten buchbar. Es gibt drei Pakete und zwei optionale Angebote. Paket 1 umfasst die Online-Beratung zur SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-Standardverordnung des Bundesarbeitsministeriums und liefert Ansätze zur Umsetzung. Im Paket 2 werden Fragen zu individuellen Rahmenbedingungen der Betriebsstätte beantwortet und Lösungsansätze geboten. Paket 3 enthält eine Begehung der Betriebsstätte, die Unterstützung bei der Umsetzung der Verordnungen, einen Hygieneplan und eine Checkliste. Optionsangebot 1 ist die Online-Mitarbeiterschulung, Optionsangebot 2 umfasst eine Unterweisung vor Ort.

Die Ermittlung des individuellen Beratungsbedarfs ist zunächst kostenlos. Die Johanniter haben laut ihrer Mitteilung umfangreiche Erfahrung im Umgang mit Hygieneauflagen und können Ratsuchende dabei unterstützen. Unter (0800) 7234 279 (kostenfrei) oder über das Formular auf der Internetseite www.johanniter.de/schutzkonzept können sich Interessierte bei den Johannitern melden. red