Das Zitat in der Überschrift stammt von einem Jugendlichen aus einer Lebenstedter Kirchengemeinde. Positive Aspekte kann er kaum noch erkennen, die vermeintlichen Vorteile der Pandemie-Zeit gleichen für ihn mehr Durchhalteparolen. Ich persönlich komme mit den Einschränkungen bisher im Großen und Ganzen noch recht gut zurecht. Doch kann ich mich dieser Tage dem Zitat in der Überschrift durchaus anschließen: Meine Schwiegergroßmutter – also die Oma meiner Frau – ist vor wenigen Tagen gestorben. An diversen Erkrankungen, aber auch an COVID19. Sie starb isoliert und einsam in einem Krankenhaus. Nun können wir nicht einmal zur Beerdigung fahren. Denn babcia – bedeutet aus dem Polnischen übersetzt Oma – ist im Nachbarland Polen gestorben. Abschied nehmen geht nur in Gedanken. Vor allem für unseren ältesten Sohn eine schwierige Situation. Wenigstens darf meine Schwiegermutter mit Ausnahmegenehmigung noch zur Beerdigung ihrer Mutter reisen. Aber am Ende ist es mit Blick auf die Trauerfeier, an der eben nur Teile der Familie teilnehmen können, so, wie es in der Überschrift steht: Corona ist einfach Mist!

