Tempo-Schild am Salzgittersee unlesbar – trotzdem geblitzt

Eine Mutter aus Braunschweig möchte mit ihrem dreijährigem Sohn den Piratenspielplatz besuchen und wird geblitzt. Das Temposchild dort besagt, dass die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer begrenzt sein sollte – doch das Schild ist nicht zu sehen. Offenbar ist es mit weißer Farbe übergossen worden. Die Frau begrüßt, dass durch Radarkontrollen zu schnelles Fahren überprüft wird. „In der Straße vor dem Hallen-/Freibad am Salzgittersee, also unmittelbar vor meinem Ziel, war ein Blitzer-Anhänger mit Helmstedter Kennzeichen aufgebaut. Offensichtlich sollen die Besucher des Sees zum vernünftigen Fahren bewegt werden, was ich als sehr sinnig erachte“, schreibt sie. Doch wenn der Autofahrer aufgrund eines nicht lesbaren Schildes gar nicht weiß, dass die Geschwindigkeit reduziert ist, sind Bußgeldbescheide dann gültig?

„Ich habe mich also, bin ich doch 50 Stundenkilometer gefahren, wie im Ort erlaubt, sehr über das Blitzen gewundert und bin die Strecke anschließend nochmal abgefahren“, beschreibt sie. Die Zahl 30 sei „nicht lesbar und das ganze Schild damit nicht erkennbar“ gewesen. „Mir ist es nicht aufgefallen, und als Ortsunkundige schaue ich mich nach Schildern natürlich um“, argumentiert sie. „Sicherlich ist dies noch einigen weiteren Gästen des schönen Salzgittersees heute oder in den vergangenen Tagen so gegangen“, glaubt die Braunschweigerin. Zudem beruft sie sich auf den Sichtbarkeitsgrundsatz: Demnach müsse ein Verkehrszeichen so aufgestellt und beschaffen sein, dass es von einem durchschnittlichen Kraftfahrer bei Einhaltung der erforderlichen Sorgfalt schon „mit einem raschen und beiläufigen Blick“ erfasst werden könne.

Doch die Stadt sieht das anders. „Die semistationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage wurde an der genannten Stelle am Freitagvormittag installiert. Grund waren Anwohnerbeschwerden vom Fliederweg über ständig dort stattfindende Rasereien“, erläutert Christine Flechner vom Presseteam. „Am Samstag wurde das Tempo-30-Eingangsschild in der Straße Zum Salzgittersee mit weißer Farbe beschmiert. Anschließend konnte in einschlägigen Internetforen darüber gelesen werden, deswegen liegt die Vermutung nahe, dass die Verursacher vorher geblitzt wurden und nun ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren zu erwarten haben.“ Die Stadt habe Strafanzeige erstattet. Und weiter: „Da die Beschilderung auch trotz Farbklecks deutlich als Geschwindigkeitsbeschränkung Tempo 30 erkennbar blieb, werden auch die an den Folgetagen gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen weiterverfolgt.“

Allein am Tag der Aufstellung seien an dieser Stelle mehr als 220 Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen worden, die zum Teil sogar Fahrverbote nach sich zögen, heißt es weiter. „Das zeigt, wie notwendig eine Kontrolle an dieser Stelle ist.“ Die Stadtverwaltung werde dies in unregelmäßigen Abständen wiederholen.