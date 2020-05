Gesundheitsamt belehrt wieder über Lebensmittel

Das Gesundheitsamt der Stadt Salzgitter teilt mit, dass ab sofort wieder Termine für Lebensmittelbelehrungen angeboten werden. Reservierungen sind online möglich. Das teilt die Stadt Salzgitter mit.

Die Termine liegen Dienstag und Donnerstag

Die Kurse werden ausschließlich im Gebäude des Gesundheitsamtes in der Paracelsusstraße 1-9 angeboten. Bis auf Weiteres finden keine Außer-Haus-Belehrungen für Gruppen statt. Termine für die Seminare sind wöchentlich am Dienstag um 10 Uhr und am Donnerstag um 16 Uhr vorgesehen. Die Teilnehmendenzahl ist pro Termin auf maximal 15 Personen begrenzt.

Um großmöglichen Infektionsschutz sicherzustellen, findet die Schulung in einem großen Seminarraum im Keller des Amtes statt, in dem die Abstände von 1,5 Meter sichergestellt sind. Zusätzlich gilt aber auch noch eine Maskenpflicht. Wie die Stadt mitteilt, bittet das Amt um Pünktlichkeit. Vom Haupteingang aus werden die Teilnehmer dann zum Seminarraum im Kellergeführt.

Die Teilnehmer bekommen ihre Bescheinigungen zugeschickt

Die Verwaltung des Gesundheitsamtes schickt die Bescheinigungen zusammen mit einer Rechnung an die Kursteilnehmer. Barzahlungen vor Ort sind nicht möglich. Belehrungstermine können über ein Onlineportal unter www.salzgitter.de/lebensmittelbelehrung reserviert werden. Alternativ kann auch mittwochs von 9 bis 11 Uhr ein Termin unter (05341) 8392435 vereinbart werden.