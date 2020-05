Auch Salzgitter führt nun die Ehrenamtskarte ein

Mit der Umsetzung wurde das Freiwilligen-Zentrum-Salzgitter (FZS) beauftragt, heißt es in einer Pressemitteilung. Bürger erhielten mit dieser Karte im gesamten Land Niedersachsen und in Bremen attraktive Vergünstigungen in mehr als

1200 Geschäften, Lokalen und Einrichtungen.

Die Ehrenamtskarte als eine besondere Anerkennung für die ehrenamtlich Engagierten sei im Jahr 2009 von der Niedersächsischen Staatskanzlei initiiert worden und werde seitdem erfolgreich in Zusammenarbeit mit den Kommunen umgesetzt.„Ich bin froh und dankbar, dass sich so viele Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner für andere und unsere Stadt einsetzen. Sie sind das Herz und das Rückgrat unserer Stadtgesellschaft. Sie machen mit ihrem Engagement Salzgitter aktiv, bunt und vielfältig. Das verdient unsere Anerkennung“, wird Oberbürgermeister Frank Klingebiel in der Verwaltungsmitteilung zitiert.

Das Freiwilligen-Zentrum Salzgitter (FZS) übernehme im Auftrag der Stadt die administrativen Aufgaben der Antragsbearbeitung, die Ausgabe der Ehrenamtskarte sowie die Gewinnung von Kooperationspartnern. „Alle Engagierten, die seit mindestens drei Jahren und mindestens fünf Stunden pro Woche ehrenamtlich aktiv sind, können die Karte beantragen“, heißt es weiter. Das Netzwerk der Partner solle wachsen: Dazu würden in den nächsten Wochen zahlreiche Salzgitteraner Unternehmen, Vereine und Institutionen einen Aufruf zum Mitmachen per Post oder als Anruf erhalten. Interessenten sowie Unternehmen, die ehrenamtliches Engagement mit einer Vergünstigung unterstützen möchten, könnten sich jederzeit beim Freiwilligen-Zentrum melden.

Seit Montag gebe es dreimal wöchentlich eine telefonische „Anerkennungssprechstunde“. Dann erreichten alle Interessenten den FZS-Geschäftsführer Patrick Kolzuniak direkt und könnten sich zum Thema Ehrenamtskarte in Salzgitter informieren. Für persönliche Gesprächstermine sollte vorab eine Terminvereinbarung per Telefon oder E-Mail stattfinden.

Das Freiwilligen-Zentrum Salzgitter (FZS) ist wie folgt zu erreichen: Citytor, Fischzug 2, 38226 Salzgitter.

Telefon und E-Mail:

(05341) 9104791; fzsz@hotmail.de

Internet: www.fz-sz.de

Die Sprechzeiten sind dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr sowie freitags

15 bis 19 Uhr. Weitere Infos zur Beantragung der Ehrenamtskarte gibt es zudem im Internet unter www.salzgitter.de/ehrenamt oder unter www.fz-sz.de.