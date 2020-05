Was für ein Müll!

Meine Söhne kommen ganz nach mir. Sie können es nicht ausstehen, wenn irgendwo in der Gegend Müller herumliegt. Alles wollen sie aufheben und entsorgen. Ich muss sie dabei manchmal auch ganz schön bremsen. Denn völlig unabhängig von Corona geht es ja auch um hygienische Fragen. Ich stelle mir derweil, wenn ich wieder einmal von der Vielzahl illegaler Müllentsorgungen in der Stadt höre, genau wie Herbert Grönemeyer in einem seiner berühmten Lieder die Frage: Was soll das? Warum um Himmels willen, müssen Menschen ihren Unrat im Wald oder vor der Haustür entsorgen? Wenn der Müll ohnehin schon auf dem Hänger oder im Auto ist, kann ich doch auch direkt zur Deponie fahren. Auch wenn ich in diesen Corona-Zeiten einen Termin brauche – dann besorge ich mir den eben. Und am Geld kann es nicht liegen, dass die Bürger die Fahrt zur Deponie meiden. Denn viel kostet die Entsorgung dort nun wirklich nicht. Die Hoffnung, dass sich das für mich nicht nachvollziehbare Verhalten einiger Mitmenschen in Sachen Müllentsorgung noch einmal ändert, ist gering – aber es gibt sie noch, denn die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt. Vielleicht müsste einfach einmal, irgendwann in einer Zeit nach Corona, statt nach Verstößen gegen das Kontaktverbot gezielt nach Verstößen gegen das Verbot illegaler Müllentsorgung Ausschau gehalten werden – um den dann erwischten Bürgern empfindliche Strafen zu bescheren.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Salzgitter Zeitung oder mailen Sie an