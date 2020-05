Männer fahren verbotenes Autorennen in Lebenstedt

Sie seien am Samstag gegen 22.45 Uhr mit ihren BMW von der Westfalenstraße kommend in Richtung Kattowitzer Straße unterwegs gewesen. In Höhe der Ampelanlage Riesentrapp, die für beide Rot gezeigt habe, hätten beide Fahrzeuge halten müssen. Nachdem die Ampel auf Grün umgesprungen sei, hätten beide Fahrer stark die Geschwindigkeit ihrer Autos beschleunigt. „Hierbei ließen sie die Motordrehzahl enorm ansteigen“, so Pressesprecher Matthias Pintak.

Im weiteren Verlauf sei es zu dem verbotenen Rennen gekommen. Die Polizei habe die Personalien der Fahrer ermittelt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Pintak: „Verbotene Kraftfahrzeugrennen dieser Art gefährden die Fahrer und andere zum Teil auch Unbeteiligte. Kommt es bei erhöhten Geschwindigkeiten zu Unfällen, werden hiebei neben hohen Sachschäden oft auch Personen verletzt.“