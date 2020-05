Frauen-Kegelklub aus Berel setzt sich gegen Vorurteile durch

Die Idee für den Klub war im März 1960 entstanden, als einigen Frauen der Gedanke kam: Warum kegeln eigentlich nur die Männer? Das können wir doch auch!

Eine von ihnen habe ein Blatt Papier zur Hand genommen, und ruckzuck hätten zwölf Frauen unterschrieben, heißt es in der Mitteilung des Klubs: „Dies war der Anfang des Damenkegelklubs ,Fidele Schwestern’.“

Dabei dürfe nicht vergessen werden, dass das Ganze in einer Zeit passiert sei, als es für eine Frau, vor allen Dingen auf dem Dorf, nicht üblich gewesen sei, in eine Kneipe zu gehen – und das auch noch jede Woche. Dennoch gründete sich der Klub und traf sich erstmals am

16. Juni 1960. Mit Hilfe der „Fidelen Brüder“ sei eine Satzung erstellt worden. Bei 50 Pfennig Beitrag je Mitglied habe der Klub 7 D-Mark in der Kasse gehabt. Fortan sei donnerstags gekegelt worden. „Wir hatten das ganze Dorf in Aufregung gebracht. Alle waren skeptisch, beobachteten uns und waren sich sicher, dass das nicht gut geht. Aber jung wie wir waren, sagten wir uns, jetzt erst recht. Wir schaffen das“, heißt es in der Mitteilung. Die Frauen hätten sich im Bereler Vereinsleben einen Platz geschaffen. Der Klub sei anerkannt worden und habe bei vielen Gelegenheiten mitgewirkt. „Wir sind noch drei Damen, die von Anfang an dabei sind: Brunhilde Geldmacher, Margarete Schremmer und Elfriede Wolter.“