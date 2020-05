Als die Polizei am Freitag gegen 19 Uhr einen stark alkoholisierten 37-Jährigen kontrollierte, der an der Engeroder Straße einen Streit ausgelöst hatte, erlebte sie eine Überraschung. Die Beamten stellten fest, dass der Mann kurz zuvor mit dem Fahrrad gefahren war. Ein Alkotest ergab 2,05 Promille. Daraufhin wurde der Mann zur Blutentnahme in die Polizeidienststelle gebracht.