Mit dem Vorhalten eines Messers versuchte ein Mann am Freitag, die Kasse eines Supermarkts in Lebenstedt zu plündern. (Symbolbild)

Lebenstedt: Polizei verhindert Raubüberfall in Supermarkt

Bereits am Freitag nahmen Polizeibeamte in Lebenstedt einen 29-jährigen Salzgitteraner fest, nachdem dieser im Penny-Supermarkt an der Reppnerschen Straße eine Kassierin bedroht hatte. Laut Polizei zog der 29-Jährige gegen 20 Uhr abends ein Messer und forderte die Frau auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben.

Die Polizei war „nach wenigen Sekunden“ vor Ort, nachdem die ersten Notrufe eingingen – denn zufällig hielt sich eine Streife in unmittelbarer Nähe zum Supermarkt auf. Der 29-jährige wurde noch am Tatort angetroffen und von den Beamten „heruntergesprochen“.

Täter wehrt sich bei Festnahme

Da dieser immer noch das Messer in der Hand hielt, hatten die Beamten vorsorglich Ihre Dienstwaffe gezogen. Erst nach Eintreffen der Unterstützung und mehrfacher Ansprache begab sich der Mann auf die Knie und legte das Messer zur Seite.

Die Polizisten fixierten den Mann am Boden und legten ihm Handfesseln an – unter starker Gegenwehr: Der 29-Jährige habe um sich geschlagen und getreten, sodass mehrere Beamte nötig gewesen seien, den Täter festzunehmen.

Gegen den Mann laufen somit Anzeigen wegen versuchter räuberischer Erpressung und Widerstandshandlungen. Ein Richter erließ gegen den Mann am Samstag gegen den Mann einen Untersuchungshaftbefehl – er wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. /red