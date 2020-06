Blaulichteinsatz am Mittwoch in Lebenstedt. (Symbolbild)

Streit in Lebenstedt artet offenbar in Messerstecherei aus

Der Streit zwischen zwei Personen ist am Mittwoch gegen 13.45 Uhr auf der Lichtenberger Straße in Lebenstedt ausgeartet.

Es sollen, so teilt die Polizei mit, Messer zum Einsatz gekommen sein. Der Grund für den Streit sei noch nicht bekannt.

Noch vor Eintreffen der Polizei, so heißt es, flüchtete eine der beteiligten Personen in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei niemand verletzt worden. Die Fahndung nach dem Flüchtigen dauere an. /red