Salzgitters Bäder öffnen am 15. Juni wieder ihre Pforten

Salzgitters Bäder nehmen am Montag, 15. Juni, ihren Betrieb wieder auf. Das erklärte der Geschäftsführer der Bäder, Sport und Freizeit GmbH (BSF), Dirk Bremermann, am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung. Zugleich bestätigte er, dass die notwendige Sanierung des Thermalsolbades in Kürze abgeschlossen sei.

So hatte ein aktuelles Gutachten ergeben, dass die Erneuerung der Stahlbetonkonstruktion im Technikkeller lediglich rund 95.000 Euro statt der ursprünglich kalkulierten 670.000 Euro kosten werde. Der Grund: Die TU Braunschweig hatte Bohrkernproben der Stützen gezogen und analysiert. Die Fachleute stellten fest, dass nicht die komplette Konstruktion ausgetauscht werden müsse, sondern dass Betoneinfüllungen für die Sanierung ausreichen werden. Nun seien noch Wartungsarbeiten zu erledigen. Sie erforderten vorerst aber keine weitere Schließung des Thermalsolbades, erklärte Bremermann: „Das Bad ist jetzt voll funktionsfähig“. Über eine grundsätzliche Aufwertung der Einrichtung sei weiter nachzudenken. Er werde eine Prioritätenliste ausarbeiten und der Politik zur Entscheidung vorlegen, kündigte Bremermann an.

Thermalsolbad ohne Wellengang

Ab 15. Juni wird das Thermalsolbad nach dreimonatiger Schließung wieder für den Sole- und Fitnessbereich öffnen. Zulässig sind maximal 232 Besucher, also etwa 75 Prozent des üblichen Publikums. Verzichten müssten die Gäste aber auf Wellengang und Sauna. Hygiene- und Abstandsregelungen seien strikt einzuhalten, der Aufenthalt werde auf jeweils drei Stunden pro Besucher begrenzt, sagte Bremermann.

Stadtbad ohne Rutsche

Das gilt auch fürs Stadtbad. Dort sind maximal 221 Gäste zugelassen, der Durchgang zum Außenbereich wird geöffnet. Doch Rutsche, Sprungbretter und Sprudler bleiben aus, je zwei Bahnen werden für Schwimmer unterschiedlichen Tempos reserviert.