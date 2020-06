Neuer Spielplatz in Osterlinde soll ab Mitte Juli genutzt werden

Osterlinde. Im vergangenen Jahr haben Kinder in zwei Beteiligungsaktionen abgestimmt, wie der Spielplatz am Schlesierweg in Osterlinde aussehen soll..

Nun haben die Mitarbeiter des Städtischen Regiebetriebs (SRB) die Wünsche der Jüngsten gerade umgesetzt, teilt die Stadt mit. Unter anderem sei Rollrasen verlegt worden. Der brauche erstmal Wasser zum Wachsen, damit später auf ihm herumgetollt werden könne. Die Arbeiten, so heißt es, liegen gut im Zeitplan. Die Inbetriebnahme sei für Mitte Juli geplant.

Ein Sandspielbereich mit einer Kleinkinderwippe, eine Doppelreckstange, ein Sandspieltisch, ein Spielturm mit Rutsche und vieles Schöne mehr könnten die Kinder dann erobern – auf rund 900 Quadratmetern. Beschlossen worden sei nach den Beteiligungsaktionen im Sommer vergangenen Jahres, dass es auf dem Spielplatz auch Spielmöglichkeiten für die Kleinkinder geben soll und einen Sitzbereich für alle.

Zwischen der Sandspielfläche und dem Feuerwehrspielhaus für die Kleinen gebe es deswegen einen Sitzbereich mit zwei Bänken. Im hinteren Bereich des Spielplatzes solle eine Doppelschaukel mit einem Kleinkindersitz aufgestellt werden, ein bodengleiches Trampolin gleich daneben.

Der Spielplatz, so die Stadt, wird umfassend eingezäunt. Ein barrierefreier Zugang zum Spielplatz wird hergestellt. Der größte Wunsch der Kinder gehe ebenfalls in Erfüllung: die Seilbahn, die an der östlichen Grenze des Flurstücks montiert worden und schon fest im Boden verankert sei. In den angrenzenden, teilweise bepflanzten Hügeln würden zurzeit Baumstämme als Sitzmöglichkeiten eingelassen.

Die zentrale Spielplatzfläche lade zum freien Spiel ein. Das gehe im Moment noch nicht, weil die Arbeiten noch nicht abgeschlossen seien. Weil der Rollrasen erstmal eine feste Grasnarbe bilden müsse, damit der Rasen anschließend voll belastet werden könne, dauere es noch rund vier bis sechs Wochen, bis der Spielplatz freigegeben werden könne. Aber die Stadt ist sicher, dass die Kinder hier in den Ferien bereits spielen können.

Die Stadt weist in ihrer Mitteilung explizit darauf hin, dass Osterlinde bislang der einzige Stadtteil ohne innerörtlichen Kinderspielplatz gewesen sei. „Da die Anzahl der Kinder in Osterlinde in den vergangenen Jahren zugenommen hat, war Handlungsbedarf notwendig. Auf Initiative des Ortsrates der Ortschaft Nordwest begannen die Planungen, über die die städtischen Gremien positiv entschieden“, heißt es weiter.

Für den Bau seien 80.000 Euro in den Wirtschaftsplan des Städtischen Regiebetriebes eingestellt worden. In zwei Beteiligungsaktionen entschieden die Kinder über die Spielgeräte und die Spielmöglichkeiten.

24 Mädchen und Jungen bis zwölf Jahre hätten an der Abschlussveranstaltung teilgenommen. In Osterlinde lebten 30 Kinder bis 12 Jahren. Die vielen Kinder hätten damals mit ihrem Engagement deutlich gemacht, wie wichtig ihnen „ihr“ neuer Spielplatz sei und wie er aussehen solle.