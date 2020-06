Unterwegs mit einem Robur

Eine Kollegin hat mich ganz neugierig gemacht: Sie fahre in wenigen Tagen mit ihrem heiß geliebten Robur in den Urlaub. Früher, als die Kinder noch klein gewesen seien, habe sie regelmäßig an einem Ort Halt und Urlaub gemacht. Jetzt sei sie froh darüber, immer auf Achse zu sein, denn so sehe man ja auch deutlich mehr von der Welt. Aber was überhaupt ist ein Robur, habe ich mich gefragt? Das Internet weiß und beantwortet ja fast alle Fragen, die einem so in den Sinn kommen: Es handelt sich um ein Nutzfahrzeug, der Hersteller produzierte die Lkw in der ehemaligen DDR in Zittau. Genau dort hin will die Kollegin jetzt auch reisen. Vielleicht macht sie auf dem Hin- oder Rückweg auch noch einen Halt in Salzgitter. Und vielleicht, das überlegt sie noch, schreibt sie auch einige Zeilen über ihre Urlaubserlebnisse. Sicher war sie sich auf jeden Fall, dass es in dem umgebauten Lkw nicht der bequemste Urlaub werden würde, aber auf jeden Fall ein abwechslungsreicher, spannender und unvergesslicher. Na denn: Gute Reise!

