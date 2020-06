Über Termine im SOS-Mütterzentrum in Salzgitter-Bad freue ich mich immer sehr. Dieses einmalige Haus hat eine so besondere Atmosphäre – und so besondere, engagierte Mitarbeiter. Als ich, gefühlt nach einer halben Ewigkeit, aus Anlass der Spendenaktion „Das Goldene Herz“ einmal wieder dort sein durfte, ging mir auch gleich das Herz auf: Mit Begeisterung und noch mehr Herzblut erzählten und zeigten mir zahlreiche Mitarbeiterinnen des „MüZe“, wie sie die Spendengelder unserer Leser sinnvoll investieren. In Technik, die beim Erledigen von Hausaufgaben hilft, und in Lebensmittel, die bedürftigen Familien eine ausgewogene Ernährung auch in Corona-Krisenzeiten ermöglicht. Es erschrickt mich immer wieder, dass es in unserem Land überhaupt notwendig ist, Mitbürger mit Lebensmitteln, mit den lebensnotwendigsten Dingen zu versorgen, damit sie nicht Hunger oder Durst leiden. Und zugleich erfüllt es mich mit Glück, dass unsere Leser über die Versäumnisse der Politik hinwegsehen, handeln und einfach spenden, weil es Not tut. Dafür gebührt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, mein Dank und Respekt.

