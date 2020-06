Zeugen meldeten der Polizei, dass ein 39-jähriger, betrunkener Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag als Fahrer eines Pkw unterwegs war. Beamte der Polizei, heißt es in der Mitteilung der Polizei Salzgitter-Bad weiter, konnten den Mann noch in der Nähe des genutzten Fahrzeugs antreffen. Sie stellten eine Atemalkoholkonzentration von 2,33 Promille fest. Es folgte eine Blutentnahme. Da der Beschuldigte, ein ungarischer Staatsbürger, weder im In-noch im Ausland eine ladungsfähige Anschrift benannte, wurde er zur Sicherung des zu erwartenden Strafverfahrens zunächst vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.