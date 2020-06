Jagd auf die Supermaus

Eines sehr (!) frühen Morgens (natürlich am Wochenende) stürzte mein Mann ins Schlafzimmer und bat mich, ihm zu helfen – wegen Mausealarm. Eine der Katzen hatte der anderen Katze im Garten so ein Viech weggeschnappt und war schnurstracks damit ins Haus gelaufen, wo die Maus nun munter im Flur herumtobte und sich versteckte. Schlaftrunken krabbelte ich unter die Schränke und sah: nichts. Erst die um ein Schrankbein herumtänzelnde Katze brachte uns auf die Spur, und schließlich entdeckte ich die Supermaus: Sie klemmte sich mit dem Rücken gegen den Schrank und mit den Füßen gegen die Wand, so dass man sie beim Blick unter das Möbelstück nicht sah, aber auch keiner an sie herankam. Pfiffig, fanden alle, außer der Katze. Am Ende: Maus gerettet, Bett kalt, Frau Mai übermüdet, Katze beleidigt. Irgendwas ist immer.

