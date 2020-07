Salzgitter-Bad. Ein Rad- und ein Motorradfahrer sind am Donnerstag gegen 22.30 Uhr auf der Straße Lange Wanne zusammengestoßen.

Rad- und Motorradfahrer kollidieren in Salzgitter-Bad

Der 16-jährige Motorradfahrer, so die Polizei, wollte den bislang unbekannten Mountainbikefahrer überholen, als dieser plötzlich in die Straßenmitte gefahren sei. Dabei seien beide kollidiert.

Nach dem Bremsvorgang sei das Motorrad auf die Seite gefallen. Dabei sei es beschädigt worden. Höhe des Schadens: zirka 400 Euro.

Der mutmaßlich alkoholisierte Radfahrer, so die Polizei Salzgitter weiter, habe zunächst angehalten, sei dann aber nach einem kurzen Gespräch in Richtung Am Salgenteich davongefahren. Er soll etwa 50 Jahre alt sein, habe sehr kurze Haare, eventuell sogar Glatze und sei bekleidet gewesen mit einer schwarzen kurzen Hose und einer schwarzen Jacke. Er habe einen weißen Fahrradhelm getragen.

Bei dem Rad habe es sich um ein neuwertiges Mountainbike in den Farben grün, schwarz und weiß gehandelt. Hinweise werden erbeten unter (05341) 8250.

red