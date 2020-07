1994 wurde die Leiche von Zakia Mansour in einem Wasserloch nahe Eickhorst (Kreis Gifhorn) gefunden. Der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt. Vor ihrem Tod wurde die Frau in Lebenstedt gesehen. Deshalb sucht die Polizei derzeit mit Dutzenden Plakaten in Geschäften der Stadt nach Menschen, die sich an sie erinnern.