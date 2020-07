17-Jähriger gibt sich in Salzgitter als Ordnungsdienst aus

Ein 17-Jähriger hat sich in Salzgitter als Aushilfe des Kommunalen Ordnungsdienstes ausgegeben. Er war in einer uniformähnlichen Kleidung mit echten Hoheitsabzeichen der niedersächsischen Landespolizei unterwegs.

Schäferhund und Pfefferspraypistole

Zudem führte er am Freitagabend einen Schäferhund an der Leine und hatte eine Pfefferspraypistole bei sich, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der junge Mann gab sich gegenüber einem Passanten als Ordnungsdienst-Aushilfe aus, der dies dann als Hinweis an die Polizei weitergab.

Hoheitsabzeichen und Pfefferspraypistole wurden sichergestellt und zwei Ermittlungsverfahren wegen Amtsanmaßung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.