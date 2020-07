Thiede. Gleich zweimla haben Unbekannte in Thiede zugeschlagen: Sie hatten es auf Transporter abgesehen.

Unbekannte stehlen zwei Transporter in Thiede

Unbekannte haben in Thiede zwei Transporter gestohlen. Der eine Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstag zwischen 1 und 6.20 Uhr am Pappeldamm. Hierbei handele es sich um einen weißen Peugeot Boxer. Schaden: etwa 20.000 Euro.

Der andere Tatort liegt am Brotweg. Hier kam zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, ein weißer Fiat Ducato abhanden. Schaden: etwa 15.000 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise: (05341) 18970.

red