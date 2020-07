Verein „Bock auf Rock“ will Salzgitters Jugendkultur fördern

Salzgitter. Die Gruppe will Kunst, Kultur und Musik der Jugendlichen in Salzgitter unterstützen. Am 17. Oktober ist ein Festival geplant.

Das ehemalige Jugendprojekt „Bock auf Rock“ ist nun ein eingetragener Verein. Knapp ein Jahr ist es her, da wurde die Arche 4 am Martin-Luther-Platz in Salzgitter-Bad von fünf Bands ordentlich eingeheizt. Nun geht das Organisationsteam einen Schritt weiter. „Am 10. Juli haben wir das erreicht, was sicherlich in Salzgitter einzigartig ist: ein eingetragener Verein, der sich um die Förderung von Kunst, Kultur und Musik der Jugendlichen in unserer Stadt kümmert“, schreibt der geschäftsführende Vorstand Bastian Bartsch in einer Pressemitteilung.

Besonders in Zeiten wie diesen, in denen die Veranstaltungsbranche aufgrund der Covid-19 Pandemie arg zu kämpfen habe und sich teilweise von Grund auf neu erfinden müsse, sei dies „eine wunderbare Nachricht“, meint Bartsch. Weiter schreibt er: „Auch wir müssen in diesem Jahr besonders kreativ arbeiten und setzen daher viel auf digitale und kontaktarme Alternativen.“

Zusammen mit seinem weiteren geschäftsführenden Vorstandsmitglied Marcel Hallensleben und den zahlreichen ehrenamtlichen Unterstützern arbeite das Team gerade an einem Hygienekonzept. Denn eines stehe auch weiterhin fest: „Solange die Rahmenbedingungen es erlauben, wird der frisch gegründete Verein das ,Bock auf Rock Festival’ auch in diesem Jahr wieder austragen. „Zwar in einem verantwortungsbewussten Rahmen, dafür aber noch breiter aufgestellt“.

Zusätzlich zum musikalischen Abendprogramm gebe es diesmal eine Kunstausstellung. Es werde den Besuchern also auch zwischen den Musik-Acts einiges geboten. „Einfach: Kunst, Kultur und Musik“, verspricht der Verein.

Wie genau diese digitalen und alternativen Wege aussehen, sei noch nicht abschließend geklärt, da sich der Verein in Abstimmung mit dem Gesundheits- und dem Ordnungsamt befinde. „Wir sind mit unserem Konzept jedoch auf alle Eventualitäten vorbereitet, damit wir sicherlich am 17. Oktober mit Euch rocken können“, so Bartsch.

red