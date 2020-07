Johanniter-Motorradstaffel hilft Mädchen am Salzgittersee

Der Leiter der Johanniter-Stauhilfemotorradstaffel in Salzgitter, Rüdiger Schierding (links) und Helfer Nico Müller blicken auf eine ereignisreiche Saison zurück. 113-mal haben die sieben Johanniter-Helfer der ehrenamtlichen Staffel in den vergangenen Monaten im Notfall geholfen und waren dafür mehr als 230 Dienststunden im Einsatz.

Es war ein Einsatz, den Sabine Symietz so schnell nicht vergessen wird, beginnt ein Bericht der Johanniter. Eigentlich wollte die ehrenamtliche Helferin der Motorradstaffel des Salzgitteraner Johanniter-Ortsverbands bei sommerlichen Temperaturen ihren Einsatztag – 350 Kilometer und acht Stunden auf den Autobahnen der Region – mit einer kleinen Runde um den Salzgittersee abschließen.

Eigentlich. Aber kaum war sie am See, kam ein junger Mann winkend auf sie zugelaufen und bat um Hilfe: Ein kleines Mädchen irrte alleine durch das Getümmel und suchte seine Mutter. Und damit ging Sabine Symietz’ Einsatz an diesem Tag noch eine Stunde länger, beschreiben die Johanniter.

Die Suche blieb zunächst erfolglos

Und so gehen die Ereignisse weiter: Zunächst noch von Motorrad und Blaulicht unterstützt, wurde zwischen Yachthafen und Strandbar alles abgesucht. Trotz Corona-Pandemie war es sehr voll am See. Die Suche blieb erfolglos, die Mutter blieb verschwunden.

Die Dreijährige selbst verriet Symietz noch nicht einmal ihren Namen. „Mehr als ihr Alter und die Namen ihrer Geschwister wollte sie partout nicht preisgeben“, wird Symietz zitiert. Schließlich setzte sich die Johanniterin mit dem aufgebrachten Kind im Uferbereich auf ihre Jacke und informierte die Polizei – als just in diesem Moment ein größeres Mädchen angelaufen kam und die Dreijährige in ihre Arme schloss: die Schwester. Kurz darauf folgten drei weitere Geschwister und die Mutter. Die Freude war natürlich riesig.

15.000 Kilometer im Jahr 2019

Auch wenn der Einsatz fernab der Autobahn passierte: Die Mitglieder der seit 2006 existierenden, rein ehrenamtlichen Motorradstaffel helfen natürlich überall gern, so die Johanniter. Normalerweise aber sichern die Helfer Einsatzstellen ab, leisten Erste Hilfe, unterstützen bei Verkehrskontrollen, leiten die Bildung einer Rettungsgasse ein und führen Rettungskräfte sicher an Unfallstellen heran. Jedes Jahr kommen so Tausende Kilometer zusammen, 2019 knapp 15.000.

Damit das auch in Zukunft so bleibt, hofft Rüdiger Schierding, seit 2018 Leiter der Staffel, weiterhin auch auf Unterstützung durch Förderer. „Wir sind als ehrenamtlicher Bereich durch Spenden finanziert. Doch diese halten sich momentan in Grenzen, das ist wirklich schwierig“, wird Schierding zitiert. Auch weil die Einnahmen des Ehrenamts, zum Beispiel durch Sanitätsdienste, corona-bedingt gerade entfallen, verschärfe sich die Situation.

Motorräder kommen in die Jahre

Der Staffel stehen zwei Motorräder zur Verfügung, beide sind aber rund 15 Jahre alt, und haben jeweils mehr als 100.000 Kilometer auf dem Tacho. Die eine Maschine ist aktuell wegen eines Getriebeschadens in der Werkstatt. „Irgendwann sind wir dann an dem Punkt, an dem sich eine Reparatur nicht mehr lohnt“, so Schierding. Rund 10.000 Euro, so schätzt er, müssten für eine neue (gebrauchte) Maschine eingenommen werden. „Der Wegfall schmerzt uns besonders, da die Sommerwochen mit dem hinzukommenden Ferienreiseverkehr unsere Hilfe besonders nötig macht. Corona hin oder her – die Menschen sind unterwegs.“

Hilfe auch für Schutzkleidung

In der aktuellen Situation sind die Johanniter auf finanzielle Unterstützung angewiesen – insbesondere zur Sicherstellung der zahlreichen ehrenamtlichen Leistungen, heißt es weiter. Viele Ehrenamtliche seien für die Menschen im Einsatz – freiwillig und unentgeltlich. Beispielsweise im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Insbesondere für spezielle Ausstattung und Ausrüstung, wie Schutzbekleidung, werde finanzielle Hilfe benötigt.

Weitere Infos: www.johanniter.de

red