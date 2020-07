Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. So geschehen Mitte Juli in der Nähe des Salzgittersees: Ein bislang unbekannter Täter griff zwei Frauen an. (Symbolbild)

Salzgitteraner Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung am See

Wie die Salzgitteraner Polizei am Montag berichtet, kam es bereits am 18. Juli zu einer gefährlichen Körperverletzung auf dem Parkplatz am Salzgittersee in der Reppnerschen Straße. Gegen 2.50 Uhr in der Nacht soll ein bislang unbekannter Mann zwei 23 und 24 Jahre alten Frauen zunächst beleidigt haben. Es sei zu Streitigkeiten gekommen – der Mann trat die 24-jährige Frau, wodurch diese zu Boden fiel.

Täter tritt Frau – Zeugen kommen zu Hilfe

Wie die Polizei weiter mitteilt, seien zwei Zeugen den Frauen zu Hilfe geeilt. Es kam zu einer Rangelei mit dem Täter, wodurch die 23-Jährige zudem leicht im Gesicht verletzt wurde. Noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten seien sowohl der Täter als auch die Zeugen verschwunden.

Nun sucht die Salzgitteraner Polizei nach den beiden männlichen Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter (05341)18970 bei den Beamten zu melden.

red