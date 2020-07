Dank an die Müllmänner

Wussten Sie, dass es den Tag der Müllabfuhr gibt? Ich nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen, und dabei sind ja auch Müllmänner systemrelevant. Das ist ja ein wichtiger Faktor in diesen Tagen. Auf den Gedenktag hat jedenfalls Diana Bradtmüller aus Salzgitter hingewiesen, sie hat uns einen langen Brief geschrieben, in dem sie sich herzlich bei den Müllfrauen und -männern bedankt (und besonders die Menschen in der Deponie Diebesstieg als „super nett und hilfsbereit“ lobt). Sie erhielten nicht die Anerkennung für ihre guten Taten, obwohl sie „eine Stadt aufrechterhalten und ein Leben darin ermöglichen“. Ich finde, da hat sie Recht. Frau Bradtmüller empfiehlt „ein nettes Wort, eine kleine Geste“, Müllsortierung und das Wachhalten des Tages der Müllabfuhr am 17. Juni, um diese Anerkennung zumindest zu beginnen. Das Datum, da bin ich mir sicher, können sich zumindest die Älteren gut merken: Das war mal der Tag der deutschen Einheit.

