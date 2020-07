Unbekannter erbeutet in Salzgitter Schmuck von Seniorin

Ein angeblicher Antiquitätenhändler hat am Mittwoch bei einer 76-Jährigen Salzgitteranerin mehrere Schmuckstücke erbeutet. Er klingelte nach Polizeiangaben gegen 10.30 Uhr bei der Frau und gab sich als Antiquitätenhändler aus. Die Seniorin habe ihn daraufhin in ihre Wohnung gebeten. Im Verlaufe des Gesprächs habe der Täter einen unbeobachteten Moment für den Diebstahl genutzt. Schadenshöhe: etwa 4000 Euro. Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt sein, dunkelbraunes bis schwarzes Haar haben und ein weißes T-Shirt getragen haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lebenstedt: (05341) 18970.

red