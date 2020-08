Kind (12) stürzt in Salzgitter-Bad auf der Fahrbahn

Ein 12-jähriges Kind ist am Freitagabend auf der Kniestedter Straße mit seinem Fahrrad gestürzt. Es war in Richtung Braunschweiger Straße unterwegs, als es laut Polizeibericht aus zurzeit ungeklärter Ursache und ohne erkennbare Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen stieß. Nach dem Zusammenstoß stürzte das Kind auf die Fahrbahn, wobei es sich eine Kopfplatzwunde sowie diverse Prellungen und Schürfwunden zuzog, schreibt die Polizei. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde das Kind mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo es stationär verblieb. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.