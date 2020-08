Ich war ein ganz guter Grundschüler, finde ich rückblickend betrachtet. Aber ob ich als Erstklässler, erst seit kurzem des Schreibens mächtig, in den Ferien an nur vier Tagen 30 Seiten Lehrmaterial durchgepaukt, zum Schluss noch einmal 90 Minuten Unterricht „ertragen“, im direkten Anschluss eine zweistündige Prüfung absolviert ­– und auch noch bestanden hätte? Ich weiß nicht. Meinem Sohnemann ist das jedenfalls geglückt. Im Ostsee-Urlaub in der Lübecker Bucht hat er seinen „Junior-Segelschein“ erworben. „Ich bin ein Optimist“, sagt er nun stolz. Jetzt muss Stricker Senior nachziehen – vielleicht macht er seinen Segelschein ja auf dem Salzgittersee.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder