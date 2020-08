Zeugenhinweis klärt Unfallflucht in Lebenstedt auf

Eine Unfallflucht hat sich laut Polizei nach einem Zeugenhinweis am Donnerstag, 13. August, schnell aufklären lassen. Der Zeuge hatte beobachtet, wie eine Autofahrerin beim Ausparken mit ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz des Klinikums an der Kattowitzer Straße gegen ein parkendes Auto gestoßen war und sich anschließend vom Unfallort entfernt hatte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro zu kümmern, so die Polizei weiter. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

red