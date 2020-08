Ilka Singer-Neumaier ist Lehrerin und Oberstufenkoordinatorin am Gymnasium Salzgitter-Bad: Noch sind die Klassenräume leer. Im Zweifelsfall sind die Klassenzimmer ab Donnerstag allerdings bis auf den letzten Platz belegt. Mindestabstände sind vom niedersächsischen Kultusministerium nicht vorgesehen, ebenso wenig wie Masken im Unterricht. Singer-Neumaier und ihre Kollegen sind daher in großer Sorge, ob das alles mit Blick auf das Corona-Virus gut gehen kann. Coronabedingt müssen Lehrer 1,50 Meter Abstand zu ihren Schülern halten. Das treibt die Lehrer im Wortsinne in vielen Räumen in die Enge.