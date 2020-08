Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Lebenstedt

17.000 Euro Schaden sind nach Polizeiangaben bei einem Unfall in Lebenstedt auf der Ludwig-Erhard-Straße entstanden, der sich am Dienstag, 25. August, um 19.50 Uhr ereignet hat. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Auto die Kreisstraße 39 aus Richtung Broistedt kommend, so die Polizei. Nach Aussage eines Zeugen, auf die sich die Ermittlungen konzentrierten, solle der Fahrer in den Kreuzungsbereich eingefahren sein, obwohl die Ampelanlage Rotlicht gezeigt habe.

Beide Fahrer leicht verletzt

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem PKW einer 20-jährigen Frau, die die Ludwig-Erhard-Straße in Richtung stadtauswärts befuhr, so die Polizei. Beide Fahrer seien bei dem Unfall leicht verletzt worden, die Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen.

Weitere Zeugenhinweise werden gesucht: (05341) 18970.

red