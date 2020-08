Lebenstedt. Nach Angaben der Stadt ensteht an mindestens 20 Masten Schaden, auch ein Stromkasten wurde umgeworfen. Es wird Kontrollen geben.

Unbekannte beschädigen Beleuchtung am Salzgittersee

Durch Zerstörungen sind laut Stadt an der neu errichteten Beleuchtung am Salzgittersee erhebliche Schäden entstanden, die nun schnellstmöglich behoben werden sollen. 20 Masten seien gewaltsam schief gestellt worden, was zu Schäden im Bereich der Mastklappen geführt habe. Die Standsicherheit sei jedoch nicht gefährdet. Zudem sei ein Schaltschrank beschmiert und umgeworfen worden. Dadurch sei das Schrankfundament gebrochen. Beides müsse nun ersetzt werden.

Leuchten sind außer Betrieb

Die Beschädigungen führen laut Stadt dazu, dass mehrere Leuchten am südlichen Seeufer bis zur Reparatur außer Betrieb genommen werden mussten. Die Stadtverwaltung will Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt stellen. Sie weist außerdem darauf hin, dass der Kommunale Ordnungsdienst und die Polizei den Bereich regelmäßig kontrollieren, um weitere derartige Beschädigungen zu verhindern.

