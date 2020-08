Am 10. September heulen die 35 Sirenen in Salzgitter probeweise - am bundesweiten Warntag. Auch die auf dem Dach der Grundschule Steterburg. Die Feuerwehr will mit einem Video auf den Tag hinweisen. Pressesprecher Marcus Spiller (mit Bart) lässt sich von Kai Wrase vom Medienzentrum dafür filmen.