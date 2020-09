Salzgitter. Die Polizei und Mitarbeiter der Kommunen und Verkehrsbetriebe haben auch in Peine und Wolfenbüttel kontrolliert.

47 Verstöße gegen Maskenpflicht in Salzgitter und Umgebung

Polizeibeamte aus Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel haben mit Mitarbeitern der Kommunen und des Personennahverkehrs am Mittwoch in der Zeit von 6.30 bis 18.30 Uhr die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen kontrolliert. „Innerhalb der Bevölkerung herrschte zum Teil Unkenntnis über die geltende Maskenpflicht“, teilt die Polizei mit. Die Mitarbeiter hätten aufklärende Gespräche geführt und 47 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Polizei kann keine Zahlen nur für Salzgitter nennen.

red