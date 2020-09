Panne bei der Kommunikation

Was für eine Aufregung war das kurz vor dem Start ins neue Schuljahr: Am Gymnasium Salzgitter-Bad sollte es weitergehen wie vor den Sommerferien, mit A- und B-Klassen. Ein Teil der Schüler lernt zuhause, während der andere Teil in der Schule lernen darf. Das Corona-Virus machte es notwendig. Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne war und ist der Ansicht – zu meiner großen Irritation – dass nach den Ferien wieder alle Schüler zeitgleich in die Schule gehen sollen.

Das wäre auch am Gymnasium möglich gewesen, theoretisch, hätte es nur genügend Räume gegeben. Dass dem nicht so war und noch immer nicht so ist, geht, neben den auch corona-bedingten Bauverzögerungen, offenkundig auf eine Kommunikationspanne zurück. Die Informationen zwischen Schule und Stadtverwaltung – und hier wohl auch zwischen einzelnen Bereichen – flossen nicht so, wie es hätte sein sollen. Das ist bedauerlich, vor allem für die Schüler und Eltern, die sich auf einen anderen Schulbetrieb eingestellt hatten. Aber Fehler sind eben auch menschlich. Dass nun kurzfristig Lösungen erarbeitet worden sind, ist im besten Sinne typisch für Salzgitter. Kluge Köpfe aus Verwaltung, Schulleitung und Landesschulbehörde haben sich getroffen, gesprochen und Lösungen ersonnen. Das Ende der Probleme ist in Sicht. Das ist eine gute Nachricht.