Streitigkeiten und ein großes Lagerfeuer in Salzgitter

Die Polizei hatte am Wochenende unter anderem einen Einsatz am See.

In einer Kneipe in Salzgitter-Bad kam es nach Polizeiangaben am Samstag, 12. September, gegen 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern. Nach einem Dartwettkampf hatte ein 26-Jähriger einen Mitspieler zunächst beleidigt und dann ins Gesicht geschlagen, so der Polizeibericht. Das 26 Jahre alte Opfer habe von Gästen zurückgehalten werden können. Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden.

Ab in die Ausnüchterung

Streitigkeiten gab es am Samstag gegen 17.30 Uhr auch am Pfarrwinkel in Engelnstedt. In einer Personengruppe drohte dabei eine körperliche Auseinandersetzung, so die Polizei. Auch die Beamten hätten den Streit der stark alkoholisierten Männer nicht schlichten können. Daraufhin hätten drei Beteiligte die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen müssen.

Feuerwehr muss eingreifen

Polizeieinsatz auch am Salzgitter-See am Freitag, 11. September, ab 19.30 Uhr: Eine Gruppe junger und stark alkoholisierter Männer entzündete unerlaubt ein Lagerfeuer am See, so die Polizei. „Das Feuer wuchs auf eine Größe heran, die den Einsatz der Feuerwehr erforderlich machte, um den Brand zu löschen.“ Die Folgen für den Verursacher: Ordnungswidrigkeitenanzeige und Übernahme der Kosten des Einsatzes.

Gleich zwei hochwertige Autos weg

Zeugen gesucht: Im Zeitraum nach 20.30 Uhr am Freitag, 11. September, vermutlich zwischen 2 und 3 Uhr, wurden in Lichtenberg und Fredenberg zwei hochwertige BMW X6 entwendet, so der Polizeibericht. Zeugen wenden sich an die Polizeidienststelle in Lebenstedt unter (05341) 18970.

Alkotest zeigt 0,86 Promille

Am Kranichdamm in Lebenstedt wurde am Samstag, 12. September, kurz nach 1.30 Uhr der 57 Jahre alte Führer eines VW Touareg angehalten und kontrolliert. Die Beamten hätten Alkoholgeruch bemerkt. Ein vor Ort gemachter Test habe den Wert 0,86 Promille ergeben.

red