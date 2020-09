Flachstöckheim. Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleinkraftrad und einem Van kam es am Dienstagabend zwischen Flachstöckheim und Ohlendorf.

17-jährige Bikerin bei Unfall in Salzgitter schwer verletzt

Zu einem Unfall mit einer Schwerverletzten kam es am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 512 zwischen Flachstöckheim und Ohlendorf am Abzweig nach Klein Flöthe. Eine 17-Jährige war nach Angaben der Polizei Salzgitter-Bad mit ihrem Kleinkraftrad in Richtung Ohlendorf unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sei.

