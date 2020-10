In den Ferien wegfahren oder aktiv sein: Das Team der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Salzgitter hat für Kinder und Jugendliche ein abwechslungsreiches Programm für die Herbstferien zusammengestellt, für das es noch freie Plätze gibt, wie die Stadt mitteilt.

Abenteuer auf Schloss Dankern

Abenteuer und Übernachten auf Schloss Dankern: Kinder zwischen acht und 14 Jahren können von Montag, 19., bis Freitag, 23. Oktober, Abenteuer auf Schloss Dankern im Landkreis Ems erleben. Dort gibt es einen riesigen Freizeitpark, ein Spaßbad und eine große Auswahl an tollen Aktivitäten für jeden Geschmack. Neben Rutschen, Sportplätzen, Trampolinen, Billard, Airhockey und Bullriding gibt es auch einen Autoscooter und sogar eine Achterbahn. Alle Angebote werden mit den vorgeschriebenen Hygieneauflagen angeboten. Die Freizeit mit vier Übernachtungen, Anreise und Vollverpflegung kostet 190 Euro. Ein Antrag auf Fördergelder kann gestellt werden. Weitere Informationen gibt es auf der städtischen Internetseite www.salzgitter.de oder im Kinder- und Jugendtreff Thiede, Am Sportpark 9, in Thiede sowie unter (05341) 260037. Anmeldungen unter der E-Mail-Adresse ralf.hermann@stadt.salzgitter.de.

Angebote für Zuhause

Angebote der KJTs: Wer lieber zuhause bleiben und in den Ferien kreativ oder sportlich sein möchte, findet in folgenden Kinder- und Jugendtreffs tolle Angebote: Im KJT Barum können Kinder ab neun Jahren einen kleinen Trickfilm erstellen. Von Montag, 12,. bis Mittwoch, 14. Oktober, von 10 bis 15 Uhr, lernen die Kinder die Grundlagen des Trickfilms kennen und setzen diese dann im selbstgestalten kleinen Film um. Die Teilnahme kostet 2 Euro. Weitere Informationen unter kjt-barum@stadt.salzgitter.de und (05341) 839-3904.

Herbstangebot in Gebhardshagen

Herbstlich geht es von Montag,12., bis Freitag, 16. Oktober, im Kinder- und Jugendtreff Gebhardshagen zu. Kinder zwischen sechs und 13 Jahren können täglich von 8 bis 16 Uhr herbstlich basteln, draußen toben oder die Herbstsonne genießen. Die Teilnahme kostet 20 Euro (inklusive Mittagessen). Ansprechpartner ist Peter Porzelt im KJT, Vor der Burg 4 und telefonisch unter (05341) 8767280.

„Kids for nature“ im KJT Hamberg

„Kids for nature“ heißt es von Montag, 12., bis Freitag, 16. Oktober, und von Montag,19., bis Montag, 26. Oktober, im Kinder- und Jugendtreff Hamberg in Salzgitter-Bad. Kinder von sechs bis 14 Jahren sind als Waldforscher/innen unterwegs und erkunden die Klimaveränderungen im Wald. Sie finden heraus, was sie selbst gegen die Klimaerwärmung tun können. Sei es beim Einkauf von regionalen oder saisonalen Produkten, beim Färben mit Pilz- oder Pflanzenfarbe oder bei Upcyclingprojekten. Alles mit viel Spiel und Spaß. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es im KJT Hamberg, an der Jahnstraße 13, in Salzgitter-Bad und unter (05341) 32282.