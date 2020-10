Salzgitters Drummermeeting funktioniert auch online

Bekannte Rhythmustreiber aus zwei Kontinenten und fünf Städten waren auch diesmal wieder zu Gast beim Drummermeeting, wenn auch nicht physisch, sondern dazugeschaltet. Denn diesmal war alles anders: Trommelworkshops online, das hört sich lustfern an, es funktionierte aber. Zumal einige der Drummer wie Thomas Lang, der Österreicher aus Los Angeles (Robbie Williams, Falco, Sugababes), und Stanton Moore (USA, Galactic) bereits Erfahrung im Livestream-Unterricht gesammelt haben, lange vor Corona.

Livestream hat eine Menge Vorteile

Es hatte sogar eine Menge Vorteile, wie Ralli Lewitzki, Ideengeber, Gründer und musikalischer Leiter des Drummermeetings, betonte. Zum einen konnten statt des Abschlusskonzerts sehr bekannte Drummer, deren Anreise man sich sonst nicht hätte leisten können, an einem abschließenden Stars-Round-Table teilnehmen – dabei waren etwa die Drummer von Jamiroquai und den Guano Apes. Und zum anderen waren diesmal weltweit Workshop-Teilnehmer dabei – sogar aus Indien, dem Libanon, Südamerika und Afrika. Insgesamt 60 Teilnehmer wurden gezählt, sonst sind es 20 bis 30, so Lewitzki. Also durchaus ein Erfolg, trotz der Umstände. Das Drummermeeting war laut Lewitzki weltweit das erste, in dem Drummer zusammengeschaltet waren mit Teilnehmern aus der ganzen Welt.

Starkes Programm

Das Programm mit Kooperationspartner Drumtrainer Berlin war wieder stark: Mit Thomas Lang war ein absolutes Zugpferd der Szene unter den Dozenten. Auch waren verschiedene Stilrichtungen vertreten, von Jazz über Funk bis Rock. Aaron Corness (USA), erstmals Werner Groisz (Österreich), Randy Black (Kanada), Zacky Tsoukas (Griechenland), Dirk Erchinger, Dirk Brand, Florian Fochs und Pitti Hecht ergänzten die Dozentenreihe. Nach den Workshops mit Liveübertragung konnten die Teilnehmer in einer Videokonferenz weitere Fragen stellen.

Sorge um die Technik unbegründet

„Es ist super gelaufen“, bilanzierte Lewitzki, der durchaus etwas Sorge bezüglich der Technik hatte – im Vorfeld waren die Leitungen bereits erprobt worden, und nicht immer hatte es gut geklappt. Lewitzki überlegt, ob auch zukünftig, wenn menschliche Kontakte wieder erlaubt sind, Drummer per Livestream zugeschaltet werden können beim Drummermeeting. Von den Dozenten und Teilnehmern kamen jedenfalls am Sonntag noch wärmste Kommentare, berichtet er. Zum Beispiel Thomas Lang: „Ich genoss die Intimität eines Ereignisses, bei dem ich das Gefühl hatte, alle Studenten in meinem Studio versammelt zu haben.“