32 Elektrobusse für die KVG Braunschweig

Es geht mit einem großen Schritt voran in Richtung klimafreundlichem Öffentlichem Personennahverkehr(ÖPNV), wie die KVG Braunschweig mitteilt: Bereits 2018 hatte der Aufsichtsrat der KVG beschlossen, dass 25 Prozent der Busflotte elektrisch fahren sollen.

Nun ebnet der frisch eingetroffene Förderbescheid des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit den weiteren Weg für die Elektromobilität bei der KVG.

Busse bald im Einsatz

Insgesamt 32 neue elektrisch angetriebene Busse können im Rahmen des Projektes beschafft werden. Die KVG hat mit eigenen Mitteln bereits vorgearbeitet und schon fünf E-Busse im Betrieb, auch die Infrastruktur auf den Betriebshöfen wurde passend aufgebaut. Der Aufsichtsrat wollte auf dieser Basis ein klares Signal setzen, dass die Mobilität der Zukunft neu gedacht werden muss.

Die Bürgerinnen und Bürger können bald jeden Tag erleben, wie leise und sauber die neuen Busse sind. Aufsichtsratsmitglied und Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter, Frank Klingebiel, ist begeistert von der klimafreundlichen Entwicklung des städtischen ÖPNV durch die KVG: „Mir liegt die nachhaltige Weiterentwicklung des ÖPNV sehr am Herzen. Durch die Zusage der Bundesfördermittel, für die ich mich mit den Oberbürgermeistern und Landräten unserer Region eingesetzt habe, können wir diese wichtige Aufgabe in der Region weiter umsetzen. 16 der Elektrobusse werden in den nächsten zwei Jahren alleine für den Verkehr in Salzgitter beschafft. Das ist ein großer Schritt für den Personennahverkehr zu mehr Klimafreundlichkeit bei gleichzeitig deutlich reduzierter Lärmbelastung für die Bürgerinnen und Bürger“, wird Klingebiel zitiert.“

Klimaschutzkonzept und Masterplan Mobilität

Schon 2013 hat die Stadt Salzgitter ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellen lassen, aus dem Maßnahmen zur Verringerung von Treibhausgasen abgeleitet wurden. Zusätzlich entstand 2016 der Masterplan Mobilität, in dem unter anderem Strategien zur Vermeidung von Lärmemissionen vorgestellt wurden.

Durch den starken Ausbau der Elektromobilität erwartet die KVG einen erheblichen jährlichen Rückgang des Dieselverbrauchs um 720.000 Liter sowie der CO2-Emissionen um 2.500 Tonnen. Zudem werde die Bevölkerung einen spürbaren Rückgang der Lärmemissionen feststellen, da die Motorgeräusche der Busse einen Anteil von 60 bis 80 Prozent der Gesamtgeräusche verursachen.

Mehr klimafreundliche Mobilität geplant

Die KVG wird zukünftig vermehrt klimafreundliche Mobilitätsangebote zur Verfügung stellen. Auch Ralf Sygusch, Verbandsdirektor des Regionalverbandes, sieht die Entwicklung äußerst positiv: „Ziel unseres Masterplans ist es, die Treibhausgasemission bis 2050 um 95 Prozent und den Endenergieverbrauch um 50 Prozent gegenüber 1990 zu senken.

red