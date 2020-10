Burgführer Hannes Hoffmeister: „Keine Tour ist wie die andere“

„Das stimmt doch nicht!“ Hans-Jürgen, genannt Hannes, Hoffmeister muss lachen, als er an den kessen Einwurf eines Mädchens bei einer Tour auf Burg Lichtenberg im vergangenen Jahr denkt. Er hatte an diesem Tag eine Kindergartengruppe durch die historische Anlage geführt. „Ich habe die Geschichte des Herzogs Heinrich und seinem Freund, dem Löwen, erzählt“, erinnert sich der 64-Jährige – bis er von dem (freilich wahrheitsgemäßen) Zwischenruf der jungen Besucherin, dass die großen Raubkatzen doch gar nicht sprechen könnten, unterbrochen wurde.

„ Begegnungen wie diese machen meine Aufgabe so abwechslungsreich “: Hoffmeister ist seit 1995 Mitglied des Fördervereins Burg Lichtenberg, beinahe genauso lange als ehrenamtlicher Burgführer regelmäßig vor Ort im Einsatz. Sein Leitbild umschreibt er mit „Geschichten und Geschichte“ – er wolle also nicht als „Oberlehrer“ bloße Fakten servieren, sondern die Gäste auch immer mit einbeziehen.

Burgführer Hannes Hoffmeister kann viele Geschichten erzählen

Der Ex-Banker, ein gebürtige Duisburger, ist seit seinem vierten Lebensjahr in Lesse daheim und kennt sich daher mit den umliegenden Salzgitteraner Stadtteilen und ihren geschichtlichen Verbindungen zur 1522 zerstörten Burg aus. „Keine Führung ist wie die andere“, erzählt er.

Hannes Hoffmeister im Inneren des wiedererrichteten Turms der Burg Lichtenberg. Foto: Marius Klingemann

Wie viele Besucher er in 25 Jahren durch die Ruine sowie in und auf den wiedererrichteten Turm (seit letztem Jahr auch wieder mit Aussichtsplattform) begleitet hat, weiß er nicht – „das spielt auch keine Rolle“. Hannes Hoffmeister ist seit 2018 zudem Mitglied im Vorstand des Fördervereins und hier etwa für Ordnung und Sauberkeit auf dem Burggelände zuständig. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie war er lange Zeit täglich, aktuell mehrfach die Woche dort. Da fällt schon mal einiges auf: Hoffmeister wünscht sich – hier laufen bereits Gespräche mit der Stadt – umfassende Sanierungen am Mauerwerk, öffentliche Toiletten stehen für den Bereich ebenfalls auf der Liste.

Hoffmeister hebt Teamarbeit hervor – und engagiert sich auch bei Lebenshilfe Salzgitter

Und auch wenn die sonst üblichen monatlichen Führungen wegen des Virus in diesem Jahr nicht möglich sind, kommen doch immer wieder Ausflügler zur Burg Lichtenberg. „Ich freue mich, wenn ich dann Fragen beantworten und weiterhelfen kann“, sagt Hoffmeister. Er wolle sich dabei aber keinesfalls als „Gesicht des Fördervereins“ sehen, sondern hebt explizit die Teamarbeit im sechsköpfigen Vorstand hervor.

Ebenso wichtig ist ihm sein 2013 angelaufenes Engagement bei der Lebenshilfe Salzgitter, wo er als Bassist die Inklusionsband „Fantasie“ für Musiker mit Beeinträchtigungen unterstützt. Hoffmeister ist zudem seit 48 Jahren Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Lesse.