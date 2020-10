Ortsrat Süd fordert Verschönerungskonzept für Markt

Mit der aus seiner Sicht extrem unbefriedigenden optischen Situation auf dem Marktplatz befasste sich der Rat der Ortschaft in seiner jüngsten Sitzung, die Corona-bedingt wieder in der Cafeteria des Gymnasiums Salzgitter-Bad stattfand. Grau in Grau, ohne Farbtupfer und Grün, und somit von „geringer Aufenthaltsqualität“ sei der Marktplatz in Salzgitter-Bad, beklagte Linken-Ortsratsmitglied Hermann Fleischer. Die Stadt gibt da ein schlechtes Beispiel ab.“

Das sahen auch die anderen Vertreter des Gremiums so. Wiederholt habe man sich man sich mit Anfragen an die Verwaltung gewendet, in der Hoffnung, dass zusätzliche Pflanzen und Blumenkästen den Platz etwas ansehnlicher machen könnten. Bereits „seit Jahren“ sei das ein Thema, beklagte Renate Conze (FDP). Im Dezember 2015 war der neugestaltete Marktplatz eingeweiht worden.

Die städtische Wirtschafts- und Innovationsförderung (WIS) habe bereits vor geraumer Zeit ein Konzept in Aussicht gestellt, wie der Platz schöner zu gestalten sein könnte. Doch bis dato sei nichts passiert, klagt Hermann Keune (SPD). Vorschläge wie den, die umrandeten Baumscheiben auf dem zugepflasterten Markt zu bepflanzen, beschied die Stadtverwaltung negativ. Das sei „nicht möglich“, weil es sich bei den Flächen um „Extremstandorte“ handele, Pflanzen würden schlicht eingehen.

Eine Antwort, die Unverständnis im Ortsrat auslöste, der sich zu einem fraktionsübergreifenden gemeinsamen Antrag entschloss: Die Stadtverwaltung solle – aus seiner Sicht endlich – ein Verschönerungskonzept erstellen. „Wir fühlen uns von der Verwaltung nicht ernst genommen“, klagte Ortsbürgermeister Michael Hoffmann (CDU). Der konkrete, einstimmig beschlossene Antrag soll nun Bewegung in die Angelegenheit bringen. Denn auch vonseiten der Bürger kämen immer wieder Klagen über die freudlose Optik der „Steinwüste“, klang aus den Äußerungen der Ortsratsvertreter heraus.

„Pförtnerampeln“ an Nord-Süd-Straße kommen

Nicht die einzige Baustelle in der Ortschaft Süd, an der sich der Ortsrat abarbeitete. So ist seit längerem geplant, im Bereich der Nord-Süd-Straße /Braunschweiger Straße und dem Knotenpunkt Am Pfingstanger sogenannte Pförtnerampeln einzurichten, die den Verkehrszufluss regulieren. So soll die Sicherheit an der Stelle erhöht werden, an der es immer wieder zu Unfällen kam.

Ein entsprechender Beschluss des Verwaltungsausschusses aus dem Jahr 2018 ist noch nicht umgesetzt. Das soll sich nun ändern, wie die Verwaltung auf Anfrage der CDU-Fraktion im Ortsrat nun mitteilte. Bereits im Oktober 2019 sei eine entsprechende Firma beauftragt worden, die Pförtnerampeln an der Südwestrampe und der Nord-Süd-Straße zu errichten. Durch die Corona-Pandemie habe sich die Ausführung verzögert. Im Oktober/November soll es nun soweit sein.

Sirene im Süden fehlt

Eine, mindestens zwei Warnsirenen braucht der Süden der Stadt, fordert Hermann Keune (SPD). Einen entsprechenden Antrag zog er jedoch zurück, weil der Stadtrat bereits Anfragen zum Thema an die städtische Verwaltung gerichtet hat. Das Ergebnis soll erst abgewartet werden. Im Süden ist keine einzige Sirene der 35 Geräte im Stadtgebiet zu finden. Angesichts der „katastrophalen Ergebnisse“ des bundesweiten Warntages, als digitale Warnmittel im Katastrophenfall kläglich versagten, sei hier dringend Abhilfe geboten, sagt Keune.

Bushaltestellen bekommen Fahrradbügel und Blindenleitsysteme

Positiv nahm der Ortsrat das Vorhaben der Stadt auf, Bushaltestellen nachträglich mit Fahrradbügeln und Blindenleitsystemen – sogenannte taktile Bodenindikatoren – auszustatten. Im Bereich der Ortschaft Süd würde dies sieben Bushaltestellen betreffen: Waldsiedlung Nord, Gesundheitsamt Süd, Martin-Luther-Platz Nord, Mahner Berg Nord/Süd und Kaiserstraße Ost/West. Es handele sich um eine „günstige Gelegenheit“, schilderte ein Verwaltungsvertreter. Denn der Großraumverband Braunschweig fördert das Projekt mit einem 75-prozentigen Zuschuss.

Endgültig entschieden werden soll das Projekt in der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 1. Dezember.