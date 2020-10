Betrunkener Autofahrer schläft nach Unfall in Salzgitter ein

Ein eher ruhiges Wochenende haben die Einsatzkräfte der Polizei in Salzgitter absolviert. Sie vermeldeten bis Sonntag Abend gerade mal drei größere Vorfälle.

Ramponierter Wagen

So wurde die Besatzung eines Streifenwagens am Samstag gegen 0.30 Uhr in Lebenstedt auf einen am Straßenrand geparkten und deutlich ramponierten Wagen aufmerksam, in dem offenbar ein 19-jähriger Mann schlief.

Die Beamten weckten ihn und fragen ihn nach den Schäden am Auto. Im Zuge weiterer Ermittlungen ergab sich, dass der junge Autofahrer gegen 0.30 Uhr stark alkoholisiert von Braunschweig über Thiede nach Salzgitter gefahren war. In Thiede rammte er offenbar ein Schild auf einer Verkehrsinsel. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern setzte er seine Fahrt bis Lebenstedt fort. Dort verlor er eigenen Angaben zufolge die Orientierung und stellte sein Fahrzeug ab. Ein Alkoholtest ergab 1,33 Promille.

Unbekannte dringen in Kiosk ein

Unbekannte sind am Sonntag gegen 3.10 Uhr in einen Kiosk In den Blumentriften in Lebenstedt eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen sie eine Scheibe ein, drangen so ins Innere und entwendeten hochwertige Feuerzeuge. Hinweise erbittet die Polizei: (05341) 1897-0.

Wohnung unter Wasser gesetzt

In der Nacht zu Samstag drangen Unbekannte in eine leer stehende Wohnung an der Werkstraße in Barum ein. Sie öffneten den Wasserhahn der Badewanne und setzten die Wohnung unter Wasser.