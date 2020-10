Zwei Kellerbrände in Salzgitter: War es Brandstiftung?

Gleich zwei Mal ist die Feuerwehr am späten Dienstagabend in Salzgitter-Fredenberg ausgerückt (Symbolbild).

Gleich zwei Mal ist die Feuerwehr am späten Dienstagabend in Salzgitter-Fredenberg ausgerückt. Wie ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage bestätigt, brannte es in Kellern in der Einsteinstraße und im Siemensweg – und zwar kurz hintereinander.

Kellerbrände in Salzgitter: Keine Verletzten

Verletzte gab es demnach nicht. Der Rettungsdienst untersuchte einige Bewohner auf Rauchgasvergiftungen, ins Krankenhaus musste aber niemand. Auch das Feuer machte den Wehrleuten nur wenig Mühe: Nach jeweils rund zehn Minuten waren die Brände gelöscht. In der Einsteinstraße brannte laut Feuerwehr Wäsche auf einer Leine, im Siemensweg hatten Stoffreste Feuer gefangen, die Flammen beschädigten zudem eine Spülmaschine und eine Mikrowelle.

Brandstiftung? Polizei ermittelt

Handelte es sich um Brandstiftung? Die polizeilichen Ermittlungen dazu laufen noch. Dass die Brände in so kurzer zeitlicher Abfolge entstanden, „lässt aber einiges vermuten“, so der Feuerwehrsprecher. Das Feuer in der Einsteinstraße wurde gegen 22.30 Uhr gemeldet, das im Siemensweg gegen 23.15 Uhr. Die beiden Straßen liegen nicht einmal einen Kilometer voneinander entfernt. Zudem hätten in Gebhardshagen und in Lebenstedt zwei Müllcontainer gebrannt.

