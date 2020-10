Höhere Corona-Zahlen in Salzgitter – Krankenhäuser „wachsam“

Der Herbst ist da, die Corona-Infektionszahlen in Deutschland steigen weiter an. Gestern hat das Robert-Koch-Institut (RKI) erstmals seit April mehr als 5000 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet und auch in Salzgitter stiegen die Zahlen der Infizierten. Die Lage in den beiden Krankenhäusern in der Stadt blieb dagegen weitgehend ruhig.

Zuletzt waren Mitte April die Zahlen so hoch wie aktuell. Das RKI schreibt zur momentanen Situation: „Aktuell ist ein beschleunigter Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten. Daher wird dringend appelliert, dass sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert.“

Krankenhäuser reagieren „entspannt“

Die Krankenhäuser reagieren abwartend bis entspannt. So gebe es für Corona-Patienten in den Kliniken im Land 1645 freie Isolationsplätze auf Normalstationen und 388 freie Plätze auf den Intensivstationen, teilte das Sozialministerium gestern mit. 311 Corona-Erkrankte würden derzeit in niedersächsischen Kliniken behandelt, 263 davon auf Normalstationen und 48 auf Intensivstationen.

„Hier ist es derzeit total ruhig“, reagierte Alice Börgel entspannt. Unabhängig von den Maßnahmen zum Infektionsschutz, an die sich alle Mitarbeiter und Besucher zu halten hätten, befinde man sich im „angepassten Pandemie-Betrieb“, sagte die Geschäftsführerin des Helios-Klinikums in Lebenstedt. Zahlen zu aufgenommenen Covid-Patienten wollte sie nicht nennen.

Weitere Maßnahmen gegen Corona „gehen in die falsche Richtung“

Anders das St.-Elisabeth-Krankenhaus in Salzgitter-Bad. Dort sprach Geschäftsführer Lutz Blume von einem nachweislich infizierten Patienten und einem Verdachtsfall, der aufgenommen worden sei. Ähnlich wie Börgel zeigte er sich „wachsam“. Angesichts der bundesweiten Infektionszahlen habe sich das Krankenhaus auf einen weiteren Anstieg im Herbst eingestellt. Blume betonte allerdings, dass das davon abhänge, wie diszipliniert die Bevölkerung mit den Maßnahmen gegen die Pandemie umgehe. Diese noch zu verstärken, „geht aber in die falsche Richtung“, so Blume.

Aktuelle Zahlen

In Salzgitter ist die Zahl der registrierten Infektionen von Dienstag auf Mittwoch um sechs gestiegen. Seit Ausbruch der Pandemie fielen 282 Tests in Salzgitter positiv aus. Aktuell gibt es laut Stadtverwaltung 12 an Covid-19 erkrankte Personen im Stadtgebiet. Die Zahl der Quarantänefälle stieg ebenfalls um 48 auf 185 Personen. Die Covid-19-Inzidenz der letzten 7 Tage gerechnet auf 100.000 Einwohner beträgt 11,21.